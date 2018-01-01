В Риге представили BMW из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

В рамках ежегодных дней открытых дверей BMW M и BMW M Performance, бренд BMW представил новую BMW M5, а также концепт-магазин BMW в Юрмале, сообщает руководитель BMW-группы компании Inchcape Motors Latvia Иварс Норвелис.



В этом году участникам дней BMW M и BMW M Performance была предоставлена возможность ознакомиться с новым автомобилем M5, который уже успел сняться в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» («Mission Impossible – Fallout»). Премьера фильма ожидается этим летом, а главный герой Итан Хант (Том Круз) - предстанет в нем на черной BMW M5.

По словам Норвелиса, именно этот автомобиль был только что награжден 82 членами международного жюри званием «World Performance Car 2018». Машина на 15 килограммов легче своего предшественника, оснащена 4,4-литровым двухтурбинным двигателем V8, который позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 3.4 секунды. Новый BMW M5 развивает мощность в 600 ЛС, в свою очередь расход бензина - 10,5 л./100 км.

Также в рамках дней открытых дверей BMW M и BMW M Performance проходили тестовые поездки на спортивной модели BMW M2. Шустрая BMW M2 попала в центр внимания не случайно - эту модель серии «M» и эксперты и покупатели оценивают как выдающуюся, у нее отличные показатели силы, динамики и точности.

Похожими были и мысли посетителей открытых дней BMW M и BMW M. Не удивительно, ведь M2 - это «чистый BMW - динамичный, мощный и стильный».

«Вначале казалось, что машина будет более жесткой, но в целом мне понравилось. За рулем такого автомобиля можно отпустить тормоза и ехать по трассе, - в конце-концов, машина разгоняется до ста километров в час всего за 4 секунды», признал бобслеист Оскарс Мелнбардис. Обладатель бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане добавил, что его личный стиль езды - более спокойный, чем может подходить для этого автомобиля.

Особую ауру придавало место прохождения дней BMW M и BMW M Performance - в Юрмале был недавно открыт концепт-магазин на улице Турайдас, где гости города-курорта могут приобрести аксессуары марки BMW, а также отправиться в тестовую поездку на новейших моделях BMW или MINI. Магазин будет открыт на протяжении всего летнего сезона.

«BMW - инновационный бренд, который всегда находится в поиске новых способов удивить. Также и в этот раз мы решили сделать шаг навстречу нашим клиентам, и открыть еще не виданный на латвийском рынке концепт-стор, посвященный машинам и аксессуарам. Атмосферу магазина мы сделали не напряженной, чтобы клиентам было максимально комфортно. Даже место расположения магазина - Юрмала - уже является преимуществом само по себе», рассказывает Норвелис.