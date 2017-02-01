Журналисты сняли на видео пламя, возникшее подо льдом Байкала

В течение веков жители Прибайкалья и путешественники наблюдали на озере миражи и ночные огненные сполохи. Эти явления, как и исчезновение купеческих обозов, двигавшихся по льду Байкала в зимнее время, долгое время объясняли мистикой, а сам водоем называли «стоящий огонь» - «бай гал» на бурятском языке.

В настоящее время у огня, который время от времени вырывается из-подо льда, есть рациональное, научное объяснение, а на днях журналисты иркутской «Копейки» сняли редкое явление на видео.

Зрелищные кадры были сделаны во время командировки в Кабанский район Бурятии. Там на Истоминском соре (заливе) полным ходом шел промышленный лов рыбы. Рыбаки предупредили журналистов об опасности появления огненных языков.

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Один из местных жителей показал, как вызвать огонь намеренно. Пешней со стальным наконечником он прошил лед. Сначала возник сильный шум, напоминающий звук спускаемой шины, а затем появился факел, высота которого превышала метр. Через минуту высота пламени стала снижаться, а еще через несколько минут на месте природной горелки осталось только небольшое отверстие.

Рыбаки рассказали, что пламя может гореть и дольше, в зависимости от того, сколько газа скопилось подо льдом

. Определить опасные места помогает белый лед с пузырьками.

Как напоминает «Копейка», одним из первых природный феномен объяснил член Петербургской академии наук Иоганн Гмелин, выявивший в начале XIX века в озере наличие углеводородов. Впоследствии выяснилось: линейка горючих веществ не ограничивается газами - толща озера скрывает нефть, газогидраты, битумы и так далее.

В летнее время горючие газы проявляются в виде всплывающих пузырьков, в зимнее - это застывшие во льдах пустоты. Именно они делают передвижение по замерзшему Байкалу опасным.

Газовые скопления сосредоточены в основном в дельтах впадающих в озеро рек

- Селенги, Баргузина, Верхней Ангары, Бугульдейки и других. В старину самым опасным участком считался район акватории между Голоустным и Посольским (дельтой Селенги). По короткой дороге в зимнее время шли купеческие обозы, часть их загадочным образом уходила под лед, который в определенных местах неожиданно оказывался критически тонким, пишет «Копейка».

Легенды о злых духах Байкала в очередной раз в 1931 году разрушили специалисты треста «Байкалнефтеразведка», которые обнаружили на восточном побережье газоносные районы.

Самые мощные месторождения нашли неподалеку от Посольского сора. Впоследствии перспективным местом для промышленной добычи нефти и газа считалась Усть-Селенгинская впадина. Однако экологам удалось убедить общественность, что добыча нефти и газа нанесет Байкалу непоправимый ущерб.





