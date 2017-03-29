Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемыми стенами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Парижа решили установить у Эйфелевой башни пуленепробиваемые перегородки. Такая мера позволит защитить пешеходов от наездов автомобилей.

По информации газеты Figaro, стеклянные перегородки установят с двух сторон башни. Напротив входов, выходов и контрольных пунктов поместят металлические решетки. По мнению городских властей, такой способ усиления безопасности будет «эстетичнее нынешних ограждений».

Отмечается, что это решение было принято в связи с «крайне высокой террористической угрозой». Так, на прошлой неделе в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне, на Вестминстерском мосту, злоумышленник врезался в прохожих.

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Стоимость проекта оценивается в 20 млн евро, установка завершится к середине 2018 года.

Ежегодно Эйфелева башня привлекает около семи миллионов посетителей и является самым посещаемым платным памятником в мире.


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