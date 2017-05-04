Топ-10 игр на Денди для детей 90-х: Осторожно, ностальгия!

Фото: Flickr, Youtube

Знакомо ли вам чувство, когда вы тёплым воскресным вечером на школьных каникулах засели у экрана телевизора с джойстиком от Денди в надежде, наконец, победить самого сложного босса в игре, и вот, когда у вас осталось совсем мало энергии, но противник почти пал, в комнату входит мама и отключает вашу приставку лишь потому, что через две минуты начинается новая серия «Просто Марии»? Если да, значит эта подборка создана именно для вас!