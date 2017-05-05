Экстремал показал, как снимать трюки без дрона

Фото: скриншот видео

Горнолыжник-экстремал по имени Николас Виниер показал в новом видео, как можно снимать видео с трюками без дрона. Ролик был обнародован на его личном YouTube-канале под названием The poor men's selfie drone («Селфи-дрон бедного мужчины»).