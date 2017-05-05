Экстремал показал, как снимать трюки без дрона

 

Фото: скриншот видео

Горнолыжник-экстремал по имени Николас Виниер показал в новом видео, как можно снимать видео с трюками без дрона. Ролик был обнародован на его личном YouTube-канале под названием The poor men's selfie drone («Селфи-дрон бедного мужчины»).

Видео экстремала за сутки собрало более четверти миллиона просмотров на видеосервисе.

В ролике показано, как Николас во время совершения трюков просто подбрасывает свою камеру GoPro, используя при этом специальное приспособление AER, созданное для этих целей.

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