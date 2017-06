В Британии хэштег #СобакиНаВыборах бьет рекорды в соцсетях

Британские законы не запрещают вход на избирательный участок с собакой – при условии, что она находится на поводке и не мешает голосованию ненадлежащим поведением, например, лаем. Но все же многие хозяева предпочитают оставлять домашних питомцев у входа в участок.

Hagrid, Hermionie and Bertie guessing the size of the new parliament. Large, Medium and small parties! #dogsatpollingstations pic.twitter.com/mavXSm1wLH — Hagrid Leonberger (@HagridLeonberg) June 8, 2017

В первые два часа голосования хэштег использовался в более чем 8 тысячах твитов.

Многие британцы сразу же опубликовали фотографии своих питомцев в соцсетях.

Этот же хэштег был популярен и в ходе проходивших месяцем ранее местных выборов.

Meet Ozzy. He is a Romanian immigrant. He loves the smell of democracy in the morning. His favourite food is post.#dogsatpollingstations pic.twitter.com/yV6m8NAeww— Dave Briggs ☕🍒 (@xtaldave) June 8, 2017