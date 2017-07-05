В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

В китайской провинции Шаньси начала работать солнечная электростанция в форме панды, сообщает Inhabitat.

Электростанцию мощностью 50 мегаватт открыла компания Panda Green Energy при содействии Программы развития ООН.

Темные части фигуры панды лучше всего видно с высоты птичьего полета. Они состоят из пластин кристаллического кремния, а серые и белые – из тонкопленочных солнечных пластин. Полная проектная мощность солнечной электростанции составит 100 мегаватт.

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Также на станции планируется открыть обучающий центр для молодежи и школьников по вопросам возобновляемых источников энергии.

Сообщается, что Panda Green Energy планирует открыть еще несколько таких электростанций и в итоге достичь выработки 3,2 млрд киловатт-час, что позволит сэкономить более миллиарда тонн угля и сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 2,74 млн тонн.