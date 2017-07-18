Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

 

Фото: Фото автора

Старый сарай рядом с таким же старым домом в глухой латгальской деревне вдали от большой дороги стал главной «приманкой», не оставившей сомнений для Олега Паршуто – это именно то место, которое он искал, поэтому пора перебираться жить сюда.

Что может двигать человеком, всю жизнь прожившим в городе, оставить работу, удобства и переехать в староверское село? «Мечта и ясная цель, к которой я двигаюсь», - говорит Олег, который за это время ни разу не пожалел о своем решении. За 2 года он привел дом и запущенную территорию в порядок.

Раньше на месте аккуратно скошенной лужайки росли деревья, о канализации и тем более интернете и речи не шло. Он по церковным книгам выяснил, что место было обжито уже в конце 19-го века, а храм, который находится по соседству, стоит с 1910 года, и на его крыше до сих пор видны отметины от снарядов. Когда убирали территорию, нашли саперную лопатку, старинный безмен, подковы лошадей, таскавших полевые пушки.

«Значит, мое место, оно меня ждало, - говорит хозяин, который искал это «свое» несколько лет.

Реклама

-Когда увидел этот сарай, то даже дом не смотрел. Здесь был земляной пол, сено. Померил шагами – моя «полуторка» влезает идеально. Все, беру! Про свежий воздух и деревенские просторы и говорить не буду, все и так понятно».

Фото: Фото автора

Олег Паршуто, он же Аллигатор - реставратор военных машин, выпущенных до 1945 года, его цель – построить музей военной техники. Сарай, в котором стоит транспорт, «рабочий офис» Олега, здесь он проводит почти все время. Реставрация, сбор автомобилей буквально по винтикам, самому молодому из которых 70 лет, не прихоть и не сумасшествие, это работа, причем любимая, от которой по коже бегают мурашки, а руки чешутся от удовольствия.

На дом Олег заработал, когда одна из его машин снималась в фильмах «Хроники Мелании» (Латвия) «1944» (Эстония).

Знаки и подсказки

Все началось 10 лет назад и закономерно, не спеша, двигалось в нужном направлении. Как это часто бывает, только впоследствии понимаешь те знаки, которые жизнь преподносит в те или иные моменты, говорит Олег. Все детство прошло в гаражах и машинах, потому что отец был водителем, и в кружке картингистов тоже время проводил не зря.

Поэтому пошел учиться на автослесаря. После армии заинтересовался ювелирным искусством, читал книги, экспериментировал. В Резекне поступил на отделение металлообработки художественного колледжа, куда его взяли посреди учебного года и без экзаменов. Но из колледжа пришлось уйти, и вскоре знакомый позвал работать в Ригу в ювелирную мастерскую. Было очень тяжело и физически, и эмоционально, но приобретенный опыт был огромный. «В один прекрасный день понял, что больше не хочу», - говорит Олег.

То, чего действительно хотелось — работать с железом, собирать буквально по крупицам машины, в свое время спасавшие сотни людей, например, на «дороге жизни» по Ладожскому озеру. В 2006 году Олег нашел раму от «полуторки» (ГАЗ АА), один крестьянин использовал ее в качестве прицепа для перевозки сена. Еще одна полуторка гнила у хозяина во дворе где-то в Литве. Купил за 5000 евро.

«Можно было нормальную тачку купить. Но такая готовая машина стоит около 20 000 евро, и их нет»,

рассказывает реставратор, чья первая отреставрированная полуторка сейчас находится в Европейском музее.

Глаза горят и руки чешутся

Со временем Олег самостоятельно освоил специальность сварщика, оброс знакомствами и связями, зарегистрировался на тематических форумах (Аллигатор — прозвище, придуманное сестрами еще в детстве). Реставраторы, поисковики и прочие заинтересованные люди — это очень узкий круг, в котором все друг друга знают и, понятное дело, нередко конкурируют.

Фото: Фото автора

«Это определенный круг людей, у которых, грубо говоря, все схвачено. Кто-то где-то что-то услышал, нашел, откопал — сразу садишься на телефон, а потом за руль, потому что остро чуешь, что там твое. Бывает, полгода ничего, а бывает, так «выстрелит», что бросаешь все и мчишься с горящими глазами за сотни километров за мелкой, но очень важной деталькой», - рассказывает Олег.

Бывает, откапывается реальное сокровище, как это было, например, с задней грузовой платформой от американского «Доджа», которую выуживали из одного болота в Курземе.

Кстати, реставраторы не говорят Курземе — только Курляндия.

Вторая «ласточка» у него так случайно и появилась — ему позвонил незнакомый человек и сообщил, что в Даугавпилсе есть автомобиль «ГАЗ АА». Утром то, что от машины осталось, уже было в мастерской Олега, и за 3 года он собрал ее, да так, что

«полуторка» стала актрисой, сыграв в нескольких фильмах.

После войны на ней, кстати, возили по деревням киноустановку. «Реставраторы никогда не берут целые, готовые машины, иначе смысл теряется вообще. Реставратор — это охотник», - напоминает он главное правило. Глядя на груду ржавого, покореженного железа, трудно поверить, что его можно вернуть к жизни, но в этом-то и вся фишка.

В земле, увы, мало что осталось, слишком многое повыкапывали в 90-е годы. И барыги никуда не делись.

У третьей машины — американца «Dodge WC-51» с открытой двухместной кабиной — тоже богатая биография. «Я нашел его по объявлению, в свое время машина побывала на Кольском полуострове. Во время войны автомобиль перевезли через океан. А сколько таких утонуло… Их выпускали лишь 5 лет, с 1941 по 1945 годы», - говорит реставратор, поглаживая бампер, на котором видны военные «шрамы».

«Она уже догнивала где-то в Лиепае, служила мусорником. Счищая краску, я выяснил, что «додж» работал пожарной машиной — такая судьба была у многих военных автомобилей. После того, как обрел заднюю грузовую платформу, дело за малым — когда соберу,

это, скорее всего, будет единственная такая машина в Европе».

Через год он планирует собрать и трехосную полуторку «ГАЗ 3 А»– она еще в состоянии конструктора. Но рама есть - это главное. В Латвии и Литве таких машин нет вообще, в Эстонии осталось две.

На батон хватит

Четвертая машина «ЗИС 5В» - игровой автомобиль, с деревянной кабиной, Олег собрал ее зимой по чертежам. Машина-кормилица: 9 мая участвовала в празднованиях в Даугавпилсе, в конце июля поедет на военно-исторический фестиваль в Валге. Олег говорит, что иногда ездит на исторические, военные и ретро-фестивали.

Один съемочный день исторического автомобиля стоит приличных денег.

«Конечно, если бы фестивали проводились часто, мы бы сейчас уже в музее находились», - говорит реставратор. Он не скрывает, что в киноиндустрии среди владельцев военных машин существует большая конкуренция.

Находятся те, кто говорит режиссеру: с этим латгальцем не связывайся, он же русский.

«Я на жизнь смотрю через моторы. Идет, например, фильм по ТВ, там машина проедет, и я знаю, в каком году она выпущена».

Фото: Фото автора

Место для будущего музея давно выбрано — рядом с мастерской. В нем будет несколько крупных экспонатов, вокруг каждой машины создастся определенный антураж из раритетных вещей, которые сейчас ютятся по стенам мастерской.

На закономерный вопрос о наличии танка в коллекции Олег отвечает отрицательно, ему намного более интересны легковые автомобили, выпускавшиеся до 1945 года, например, к «Willys».

Вопрос, на что он будет жить на пенсии, Олега не смущает: «Когда мне все это надоест, а руки не смогут работать, продам все и буду жить в свое удовольствие.

Одна машина может стоить 30 000 евро, на батон и консервы хватит», - смеется он.

Дочка уже интересуется машинами, и отец надеется, что она будет вести экскурсии в будущем музее. Жена после переезда нашла работу в ближайшем городке.

На генном уровне

Совсем недавно Олег получил очередной знак, после которого все окончательно встало на свои места. В 2014 году он отправил запрос в военный архив Подольска о своем деде, который прошел всю войну, но замерз по дороге домой в 1949 году. В ответе сообщалось, что дед, Анфим Исаев, в январе 1944 года в бою за деревню Монаково псковской области, будучи наводчиком 45-миллиметрового противотанкового орудия, после выхода из строя всего личного состава боевого расчета в одиночку метким огнем уничтожил огневую точку противника, чем обеспечил дальнейшее продвижение пехоты Красной армии.

За это смельчаку вручили медаль «За отвагу», с которой его потом и похоронили. «Орудие, наводчиком которого дед был, буксировалось «полуторкой«. Он служил в 125 полку 43-й Латышской гвардейской стрелковой дивизии, и я теперь живу там, где он когда-то проходил с боями. Я в армии служил в мотострелковом батальоне, присягу принимал на плацу Брестской крепости. Так что теперь все ясно — и моя страсть к реставрации ретротехники, и к истории. Зов крови я услышал верно».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело Новости

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело

«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак вызвал обсуждения Showbiz

«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак вызвал обсуждения

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари» Showbiz

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари»

Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти Showbiz

Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти

Красавица Миранда Керр наконец поделилась снимками со свадьбы Wo&Men

Красавица Миранда Керр наконец поделилась снимками со свадьбы

Автоновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 