Видео: Россиянина оштрафовали за вождение «летающей» машины

В России оштрафовали жителя Новосибирска за управление летающим автомобилем. Сумма штрафа составила около 7 тысяч рублей (около 102 евро), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса С: без разрешения органов ОрВД и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 10 августа при помощи купола теплового аэростата владельцем вместо корзины был поднят автомобиль марки «Ока», что создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата.

После проверки ведомство возбудило административные дела. В суд направлено исковое заявление о запрете владельцу аэростата осуществлять полеты до устранения нарушений закона.