Убить время со смыслом: 6 интересных онлайн-сервисов

Если на этих выходных вы решили остаться дома и провести ноябрьские вечера под пледом, если вы дочитали любимую книгу и, наконец, прошли онлайн «бродилку», если вы изучили все публикации друзей в социальных сетях, и не знаете, чем заняться, предлагаем вашему вниманию шесть интересных виртуальных сервисов. С их помощью вы сможете оказаться в космосе, «прорыть туннель» в земном шаре, написать письмо в будущее, принять важное решение, и переместиться в пространстве не отрываясь от экрана своего смартфона или компьютера.

«Прорыть туннель» на другой конец земли

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Наверное каждому из нас в детстве казалось, что если начать копать, то можно выскочить на другом краю Земли. Мы все представляли, что может нас поджидать «на том конце».

Наконец каждый может удовлетворить своё детское любопытство, хоть и виртуально. Сегодня это это можно с помощью карты антиподов.

Карта антиподов

Почувствуйте себя богатым!

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Благотворительная организация CARE International создала онлайн-калькулятор достатка Global Rich List. Вам необходимо ввести размер своей годовой зарплаты в долларовом эквиваленте и страну проживания, после чего калькулятор сообщит вам, насколько вы богаты в процентном соотношении и даже укажет ваше место в мировом рейтинге по достатку.

Вы очень удивитесь, узнав своё место в рейтинге!

Global Rich list

Изучи космос не отрываясь от монитора

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С помощью карт Google maps можно не только прогуляться по улицам Филадельфии или опуститься вглубь Марианской впадины, но и заглянуть в космические пространства.

Корпорация Google подарила нам такую возможность в честь 45-летия миссии космического корабля Аполлон-11, экипаж которого стал первыми людьми, побывавшими на поверхности Луны.

Google Maps

Онлайн-телепорт

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Перед вами красивая дверь и вам надо открыть её. Через несколько секунд вы окажетесь в совершенно неожиданном месте - это может быть сад в итальянской провинции, американское гетто, крыша небоскрёба или даже бельгийский паб.

Все места, в которые вас перенес телепорт, можно рассмотреть при помощи встроенного движка Google Street View. А где окажетесь вы?

Secret door

Если вы не можете принять решение...

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Вас мучает какой-либо вопрос, требующий незамедлительного решения? Не знаете, как поступить, а монетки под рукой не оказалось? Доверьтесь генератору случайных ответов!

На сайте также можно узнать случайные факты, афоризмы великих и сгенерировать случайное число.

RandStuff

Напишите письмо себе в будущее!

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Поделитесь мыслями и переживаниями, написав электронную почту самому себе через несколько лет! Представьте свои эмоции, когда вы получите его в будущем, ведь через какое-то время вы, наверняка, о нем забудете.

Mail future