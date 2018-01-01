Возможно, самый старый мем, аж 1921 года

Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Они нашли карикатуру 1921 года, которая очень похожа на современный мем.

Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности.

Подпись к картинке гласит:

«Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь»

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Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях.