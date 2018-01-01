Вторник, 17 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ХОББИ IT НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Возможно, самый старый мем, аж 1921 года

korrespondent.net
Фото: twitter.com/i/moments

Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Они нашли карикатуру 1921 года, которая очень похожа на современный мем.

Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности.

Подпись к картинке гласит:

«Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь»

.

Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях.

0 Комментарии