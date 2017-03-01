Google засудили за нарушение прав миллионов пользователей сети

 

Фото: AP/Scanpix

Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных. Об этом сообщает Bloomberg.

Еще по этой теме

Судья Эдмонд Чанг, сославшись на положения законодательства штата Иллинойс, постановил, что теперь за каждое использование частных фотографий без согласия пользователей корпорация будет выплачивать штраф от одной до пяти тысяч долларов.

«Если бы Google просто хранил снимки без измерения и сканирования геометрии лица, то никакого нарушения закона бы не было»,

— заметил Чанг.

Реклама

Он также отклонил аргументы представителей корпорации, которые утверждали, что закон штата противоречит Конституции США, а Google не может определить, где именно была сделана фотография: в Иллинойсе или в каком-либо другом штате. Представители истцов в ответ заявили, что в соответствии с законом сотрудники интернет-компании должны прекратить использование программного обеспечения для сканирования геометрии лица с загружаемых в Google фотоснимков.

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что постановление Чанга создает судебный прецедент, и теперь пользователи смогут использовать это решение в дальнейших разбирательствах.

Еще по этой теме
В Facebook можно стать полностью невидимым: мы знаем простой способ, узнайте и вы!

В Facebook можно стать полностью невидимым: мы знаем простой способ, узнайте и вы!

Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

Google потеряла данные пользователей из-за четырех ударов молнии

Google потеряла данные пользователей из-за четырех ударов молнии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 350000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу Новости

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Заведующая магазина запретила сотрудникам общаться на русском Новости

Заведующая магазина запретила сотрудникам общаться на русском

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 Новости

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу Showbiz

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Компьютеры и Интернет

Интернет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 