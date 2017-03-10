WADA выпустило мобильное приложение для информаторов

 

Фото: AP/ScanPix

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило мобильное приложение, с помощью которого информаторы могут сообщать о нарушениях. Разработка, которую нарекли Speak Up! («Говори, не молчи!»), доступна в бета-версии в онлайн-магазинах Google Play и App Store.

Любой человек, ставший свидетелем употребления допинга или располагающий информацией о таких нарушениях, сможет с пмощью этого приложения оповестить WADA. Программу представил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

«По его словам, независимые расследования WADA, которые были инициированы информаторами и осведомителями (информатор на постоянной основе. — ред.), подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом», — передает BBC.

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Руководитель отдела расследований WADA Гюнтер Янгер пообещал сохранять все личности информаторов в тайне.

В 2016 году WADA представило скандальный доклад Ричарда Макларена о существовании государственной допинговой программы в российском спорте.

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