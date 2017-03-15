Apple лишит iOS 11 почти 200 тысяч приложений

Производитель Apple планирует лишить iOS 11 функции поддержки 32-битных приложений, а это - порядка 187 тысяч приложений iPhone и iPad. Причиной тому является торможение, которое они вызывают в работе устройств, передает Mashable со ссылкой на аналитиков из Sensor Tower.

По данным специалистов, в целом 8 процентов приложений относятся к категории 32-битных. Подобным шагом Apple надеется подтолкнуть разработчиков к переходу на 64 бита.

Сообщается, что анонс новой операционной системы iOS 11 ожидается на конференции WWDC 2017, которая пройдет с 5 по 9 июня.

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Ранее сообщалось, что готовится представить в апреле этого года безрамочный iPad Pro с экраном 10,5 дюйма. По сведениям инсайдеров, рамки у устройства будут сведены до минимума.