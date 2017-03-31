Ученые: Запад проигрывает в борьбе с экстремизмом в сети

Страны Запада проигрывают в борьбе с распространением экстремизма в интернете, полагают эксперты из Центра религии и геополитики и из аналитической компании Digitalis. Ученые пришли к выводу, что экстремистского контента при поиске в сети становится все больше.

Попытки правительства Великобритании бороться с распространением экстремизма в сети коснулись лишь 5% контента, который проанализировали ученые.

По мнению экспертов, люди радикализируются не только в социальных сетях, как считалось ранее, но и во время поиска в сети.

В социальные сети люди приходят уже в достаточной степени радикализированными.

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По словам эксперта по экстремизму Эман Эль-Бадави, проблема в том, что экстремистский контент становится ресурсом вроде страницы в «Википедии», на который ссылаются люди.

Согласно исследованию, которое было проведено в мае 2016 года, ежемесячно в мире возникают в среднем примерно полмиллиона запросов в Google по ключевым словам, которые ведут к экстремистским материалам.