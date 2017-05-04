Facebook нанимает 3000 человек, чтобы следить за насилием на страницах соцсети

Facebook дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия, рассказал основатель крупнейшей мировой соцсети Марк Цукерберг.

Он подчеркнул, что видеть людей, которые причиняют вред себе и другим вовремя прямых трансляций, - «душераздирающе».

Помимо найма тысяч модераторов, соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы, передает ВВС.

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«На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство.

Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить причинение вреда»,

- сообщил Цукерберг.

Решение компании последовало за несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети. В Кливленде Стив Стивенс застрелил человека, транслируя убийство в прямом эфире через приложение Facebook Live. В Таиланде мужчина убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.

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