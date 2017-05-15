В Европоле предсказали новую волну кибератак

Около 200 тыс. человек и организаций в 150 странах стали жертвами массированной кибератаки, рассказал глава Европейского полицейского агентства Роб Уэйнрайт.

Как отмечает Reuters, главу Европола удивило, что на требования хакеров перечислить деньги откликнулось сравнительно мало людей. Однако угроза дальнейшего распространения вируса, по его словам, еще не миновала.

«В данный момент мы находимся в условиях растущей угрозы. Число пострадавших растет. Вызывает беспокойство то, что их количество может увеличиться, когда люди в понедельник придут на работу и включат свои компьютеры», — пояснил Уэйнрайт.

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Он призвал организации по всему миру принять серьезные меры безопасности и обновить свои компьютерные системы.

Масштабные хакерские атаки были совершены по всему миру 12 мая. Из-за них пострадали, в частности, серверы больниц Великобритании, крупнейший железнодорожный оператор Германии, французский автопроизводитель Renault и другие предприятия.

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