Пенсионерка покоряет Интернет стримами Minecraft и Counter-Strike

Пенсионерка из Новосибирской области стала звездой Интернета, играя в Minecraft и Counter-Strike. Донаты она тратит на подарки внуку.

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Как рассказала НГС 59-летняя жительница Искитима Анна Сандалова, уже год она ведет канал на YouTube «Баба Аня», на который подписаны уже 10 тыс. пользователей. В основном пенсионерка играет в Minecraft, Counter-Strike и в «Танки».

«Раньше в «Денди» играли, потом перешли на «Сегу», компьютер, потом уже внуки показали мне «Майнкрафт«. [Они] начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли — игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: «Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло«. Начала доигрывать, и потом сама втянулась», — пояснила пенсионерка.

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У Анны Михайловны трое внуков: 18-ти, 16-ти и трех лет.

Старшие внуки и предложили бабушке подключить ее к игровому стриминговому сервису Twitch.tv.

«Я, конечно, боялась, не знала, что это такое, надо же общаться, играть. Они мне открыли канал, все подключили — и бабушка начала стримы», — рассказала Анна Сандалова.

Анна Сандалова рассказала, что на «Твиче» зарабатывает немного, а полученные деньги тратит на подарки внукам, в основном младшему. «Один раз, когда только начинала на стрим выходить, мне «задонатили» 41 тыс. руб. Я не ожидала, вообще не верила, что так может быть. Я пошла и купила клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить, спасибо этому человеку, так бы сроду не купила такие вещи», — поделилась пенсионерка.

Женщина говорит, что мало кто из ее друзей-ровесников знает, что она играет в компьютерные игры. А из семьи кроме внуков играет сестра, но только для себя, «чтобы отдохнуть после огорода».

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