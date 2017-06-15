Отберет ли робот работу у вашего ребенка?

Рынок профессий меняется настолько стремительно, что сегодняшним дошкольникам и первоклассникам за свою жизнь, вероятно, придется неоднократно кардинально поменять свою выбранную профессию. При этом половина этих профессий будущего сегодня даже еще не существует!

Если бы вы 20 лет назад сказали бы своей бабушке, что ваша будущая профессия будет связана с расчетом траекторий графических линий, чтобы в телефоне было проще управлять злыми птичками, она в лучшем случае посоветовала бы вам пойти охладиться. Точно так же и мы сегодня даже не можем себе представить, какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10, 20 или 30 лет.

Персональный банкир в вашем кармане

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Сложно сказать, насколько скоро в небе над Ригой будут парить самоходные автомобили, а каждый житель будет иметь себе под боком личного цифрового ассистента, но уже сегодня во многих латвийских кампаниях ряд обязанностей, которые еще пять лет назад выполняли люди, переняли автоматизированные устройства. Например, в контактном центре шведского Swedbank работает Нина, продуктивность которой в 15 раз выше, чем у ее коллег.

Нина – виртуальный ассистент, которая может ответить на 80% вопросов клиентов, а те вопросы, на которые у нее нет ответа, Нина передает коллегам. И, что немаловажно, Нина заменяет собой 40 сотрудников!

Видя, насколько стремительно сегодня развиваются сервис цифровых ассистентов – Apple Syria, Amazons Alexa, Echo – член правления Swedbank Латвия Вадим Фролов не исключает возможность того, что уже совсем скоро мечта многих людей иметь персонального банкира, который вместо них будет заботиться о финансах, станет реальностью. «Точно так же, как сегодня почти у каждого есть мобильный банк, который всегда с собой, персональный банкир тоже всегда будет у клиента в кармане», - перспективное направление развития обрисовывает член правления Swedbank.

От касс самообслуживания до автоматической посадки деревьев

Директор Департамента корпоративных отношений компании Maxima Latvija Иварс Свиланс рассказывает, что сегодня наиболее заметный для клиентов пример автоматизации – кассы самообслуживания – является только видимой частью айсберга. Менее заметные, но в то же время гораздо более мощные процессы происходят при анализе данных клиента в соответствии с программами лояльности, в складской и логистической системе. Так, анализ предпочтений покупателей позволяет точнее разрабатывать персонализированные предложения, соответствующие покупательским привычкам каждого конкретного клиента. В свою очередь комплектация заказов клиентов на складе происходит с помощью голосового ассистента. Полностью автоматизированным является и процесс формирование заказов для магазинов, который руководствуется данными автоматической системы данных, учитывающей массу факторов, в том числе и прогноз погоды, так как, например, потребление воды, пива, мороженого и других товаров, как правило, коррелирует с температурой воздуха.

«Эффективность – это религия розничной торговли», - говорит Иварс Свиланс.

В свою очередь директор Структурного подразделения семян и саженцев предприятия Latvijas valsts meži Гунтис Гранданс рассказывает, что уже сегодня во многих странах в процессах выращивания лесных саженцев участвуют компьютеризированные автоматические и полуавтоматические производственные линии, выполняющие работу целой армии людей. «Это монотонные и тяжелые манипуляции, которые автомат (робот) может выполнить легче, эффективнее и качественнее человека», - говорит Гунтис Гранданс, отмечая, что благодаря автоматизации прибыль предприятия может вырасти до 10%. «Благодаря автоматизации мы сразу после срубки имеем информацию о качестве дерева и знаем, на какой завод его отправлять. Это позволило нам оптимизировать транспортировку, а каждый сэкономленный километр в итоге дает экономию в 300 000 евро», - о преимуществах автоматизации рассказывает Гунтис Гранданс, с гордостью подчеркивая, что разработанные парнями из ИТ отдела Latvijas Valsts meži решения, как правило, гораздо более прогрессивны, чем у их скандинавских коллег, а некоторые наш и разработки даже признаны лучшими в мире.

Робот не враг, а помощник человека

Отвечая на вопрос о том, нужно ли нам бояться конкуренции на рынке труда со стороны роботов, председатель правления предприятия по разработке языковых технологий Tilde Андрей Васильев приводит пример о машинном переводе. «В начале переводчики крайне неодобрительно воспринимали машинный перевод, потому что боялись потерять работу. Сейчас они понимают, что машинный перевод – это не враг, а помощник. Выполнить высококачественный перевод может только человек, потому что только человек понимает смысл текста. А используя машинный перевод и потом редактируя его, можно перевести намного больше. Кроме того, машинный перевод приходит на помощь, когда речь идет о выходе на новые экспортные рынки», - своим опытом делится Андрей Васильев, отмечая, что сегодня предприятие активно работает над тем, чтобы «научить» цифровых ассистентов понимать не только английский, но и латышский и другие языки.

Разработанный компанией Tilde виртуальный языковой ассистент Лаура уже установлен на 235 000 мобильных устройствах, причем многие разговаривают с Лаурой буквально каждый день.

«Мы видим, что цифровой ассистент нужен не только для практических вещей, но и для социализации, потому что есть люди, которым не посчастливилось в жизни встретить хорошего собеседника, а Лаура всегда рядом и всегда готова выслушать. В туристической отрасли такой виртуальный языковой ассистент поможет найти лучшие варианты путешествий, большой потенциал у него есть и в сфере обеспечения сервиса клиентов в органах государственного управления», - о будущем рассказывает Андрей Васильев. Он подчеркивает, что технология машинного обучения или нейронные сети* уже сегодня позволяют сократить количество работников на 10-20% и, как показывают международные исследования, в течение ближайших 20-30 лет эти перемены коснутся примерно 60-70% профессий.

Будут ли роботы работать вместо людей?

«Специалисты, работающие в сфере ИТ, имеют привычку преувеличивать возможности технологий, так как они сами их создают», - говорит Андрей Васильев. «В том числе принято считать, что роботы в будущем заменят людей, благодаря чему люди смогут меньше работать. Но, как показывает история, развитие технологий избавляет человека от необходимости выполнять рутинную работу и одновременно создает новые профессии, в которых навыки и знания человека незаменимы», - отмечает эксперт.

Появление морских контейнеров в свое время радикально изменило транспортировку товаров, уничтожив целые профессии, например, портовых грузчиков. Точно так же в 16-17 веках с появлением мануфактур исчезла профессия ручного ткача. Отдельные профессии уничтожило и появление центрального теплоснабжения. Исчезновение отраслей, индустрий – это естественный процесс, но люди всегда находят новые сферы применения своих знаний, а мир становится эффективнее и благополучнее», - вторит собеседнику Иварс Свиланс.

По мнению экспертов, есть отрасли, в которых роботы никогда не смогут заменить людей.

«Мы знаем, что IBM Watsons может диагностировать рак лучше любого врача. Но захотите ли вы услышать то, что вам осталось жить две недели, от робота?»,

- заставляет задуматься Вадим Фролов. Эмпатическая коммуникация никуда не денется, потому что роботы не смогут ее заменить», - подчеркивает член правления Swedbank.

«У каждого человека есть талант, вопрос только в том, как его раскрыть. Ведь не все должны становиться программистами. Есть и другие сферы жизни, позволяющие раскрыть творческий потенциал, например, очень сложно представить себе компьютер, который способен заменить хорошего парикмахера и сделать классную прическу, или компьютер, который сможет заменить повара или ремесленника, потому что ремесленник вкладывает в свои работы душу и тепло своих рук», - говорит председатель правления компании Tilde Андрей Васильев.

Куда пойти учиться?

Задача системы образования – обеспечивать потребности рынка труда. «В индустриальном обществе на рынке труда нужно было уметь качественно и со знанием дела выполнять определенные действия, например, быть хорошим механиком или слесарем. Но в новом мире роботы смогут выполнять эту работу лучше людей. Поэтому очень важно развиваться творчески, чтобы создавать роботов, внедрять их и разрабатывать новые алгоритмы – это одна их сфер, где человек незаменим. Вторая – это социальная сфера, наша взаимная коммуникация, социальные потребности человека, поэтому учителя должны развивать в детях творческое мышление, социальные и коммуникационные навыки, социальную и эмоциональную интеллигентность. И самое главное – развивать способность учиться на протяжении всей жизни», - говорит Андрей Васильев, отмечая, что

нужно менять традиционный подход в школах, потому что существующая система ограничивает мировоззрение детей, загоняя их в определенные рамки рамки.

«Только люди могут создавать новые вещи в взаимодействии разных сфер и применять их в междисциплинарных областях. Например, нет смысла изучать только ИТ, вместо этого нужно учиться делать определенные вещи с помощью ИТ. Скажем, использовать информационные технологии в дизайне и моделировать с их помощью эксперименты в физике. А в школах нужно учить алгоритмическому мышлению», - считает А. Васильев.

Нужно развивать способность учиться всю жизнь

Иварс Свиланс тоже считает, что одним из важнейших навыков в будущем будет способность все время учиться. «Плохая новость для тех, кто не любит читать, - это по-прежнему нужно будет делать. Впрочем, благодаря развитию технологий образовательные процессы станут в 4-5 раз быстрее и эффективнее», - говорит Иварс Свиланс. Он подчеркивает, что западная образовательная система пришла к нам из Пруссии и призвана выпускать хороших фабричных рабочих. «В 8.00 утра начинают, потом до 17.00 работают и по звонку заканчивают. Отсюда и 40-минутные уроки. Но это абсурдно, так как жизнь не состоит из отрезков по 40 минут. Нужно учиться так долго, пока ребенку интересно! Поэтому хорошо, что сегодня школы начинают экспериментировать с основанной на компетенциях моделью образования, чтобы изменить ситуацию», - говорит Иварс Свиланс, подчеркивая, что

в будущем нужно будет уметь сочетать многие навыки, потому что единственной уникальной способностью человека является умение создавать в голове то, чего еще нет.

«Когда человек создает иллюзию чего-то, остальные говорят, что это невозможно. Но это невозможно только потому, что еще не сделано. Латвия – маленькая страна и наш единственный путь – это быть выдающимися, мы не можем позволить себе быть середнячком. Стремление к совершенству должно быть уже заложено на уровне мышления».

Самодисциплина и критическое мышление

«На мой взгляд, в будущем большую роль будет играть самодисциплина, самомотивация, чтобы мы все, посмотрев в зеркало, могли себе честно ответить, является ли то, что мы делаем, тем, что мы хотим делать. Нужно уметь критически посмотреть на свое дело с разных точек, ставить цели и видеть свою роль и вклад в то, чего хочешь достичь. Все большую роль играет критическое мышление, потому что окружающий нас объем информации с каждым годом удваивается. Когда заходишь в интернет, не покидает ощущение, что ты находишься на восточном рынке, и в этом огромном потоке информации очень легко потеряться», - говорит Вадим Фролов, подчеркивая, что люди не должны боятся роботов, а роботы – людей, потому что мы можем друг друга поддержать и улучшить.

Востребованные работодателями навыки и компетенции, которым детей нужно учить как в школе, так и в семье:

Способность учиться и осваивать новые вещи

Цифровые навыки

Инициатива

Критическое мышление, синтез знаний

Сотрудничество, социальные навыки

Творчество, креативность

Статья основана на дискуссии, прошедшей в рамках фестиваля ЛАМПА.

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К чему готовить наших детей и на что рассчитывать нам самим в ближайшем и более отдаленном будущем – одна из тем фестиваля ЛАМПА, которой будут посвящены несколько дискуссий, в том числе организованная TVnet и Swedbank дискуссия «Кому ты будешь нужен через 20 лет?», которая состоится 1 июля с 16.00 до 17.30 часов на сцене «Uzzibsnī».

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*Нейронные сети представляют собой технологию машинного обучения. Она работает на подобие нейронам мозга. Благодаря своей структуре, нейронные сети обретают способность не только анализировать и запоминать огромный объем информации, но и находить в ней закономерности.

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