Хакеры на день вывели из строя завод Honda

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Honda была вынуждена на один день остановить свой завод в префектуре Сайтама из-за кибератаки. Как сообщает газета Asahi, компьютерные системы, контролирующие производственную линию, 18 июня были заражены вирусом-блокировщиком.

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Уточняется, что заражению подверглись компьютеры с устаревшим ПО. Данные были заблокированы вредоносной программой-шифровальщиком, а за разблокировку злоумышленники требовали вознаграждение. Однако благодаря усилиям инженеров Honda работа завода была восстановлена к 20 июня.

Однодневная заминка задержала выпуск нескольких тысяч автомобилей, уточняет Asahi. В Honda заверили, что это незначительные потери.

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Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, программа, задействованная для атаки на автопроизводителя, похожа на вирус WannaСry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака. Тогда в Японии вирус поразил порядка двух тысяч компьютеров, в том числе системы производителя электроники Hitachi.

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