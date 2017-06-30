Новая функция в Snapchat угрожает приватности пользователей

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Новая функция Snap Map в программе Snapchat, при помощи которой можно отслеживать местонахождение друг друга - с одной стороны интересная функция, с другой же представляет угрозу приватности пользователей.

«Неделю назад была представлена функция Snap Map, при помощи которой можно связать события и фотографии с местонахождением на карте. Если не проверить настройки, то использование Snap Map может означать то, что в любой момент подписчики смогу отследить ваше местонахождение», - пояснила на своей странице в Facebook веб-констебль Маарья Пунак.

Snap Map дает возможность отслеживать местонахождение пользователей, если они дают на это согласие. Однако некоторые пользователи совершенно не довольны новой функцией Snapchat.

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По словам Пунак Snap Map очень похож на магическую карту из книг о Гарри Поттере, которая показывала каждый потайной коридор Хогвартса и местонахождение духов. Разница состоит в том, что в Snap Map можно определит местонахождение только своих друзей.

«Если друзья знают о том, где каждый из них находится, в этом нет ничего страшного. Однако зачастую среди подписчиков есть совершенно малознакомые люди, для которых доступ к такой информации может быть плохой идеей», - подчеркнула Пунак.

Если вы не хотите, чтобы информация о вашем местонахождении была доступна:

  • Включите в настройках «Ghost Mode». Вы сможете следить за другими, ваше же местонахождение останется в тайне
  • Можете отказаться от функции Snap Map
  • В самом телефоне можно отключить идентификацию местонахождения

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