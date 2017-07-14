В Гарварде создали рекордно сложный квантовый компьютер

 

Фото: AP/Scanpix

Российско-американская группа физиков создала программируемый 51-кубитный квантовый компьютер в Гарвардском университете. Об этом ученые сообщили на конференции ICQT, проходящей в Москве, передает N+1.

Эта самая сложная подобная система из существующи была создана под руководством Михаила Лукина, сооснователя Российского квантового центра и гарвардского профессора.

Авторы проверили работоспособность компьютера моделированием сложной системы из множества частиц - это позволило физикам предсказать некоторые ранее неизвестные эффекты.

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Квантовые компьютеры оперируют особым типом битов - кубитами. В отличие от классических битов, эти логические элементы могут находиться одновременно в состоянии «ноль» и «единица», выдавая при измерении одно из них с известной вероятностью.

Это позволяет разрабатывать принципиально новые алгоритмы вычислений, которые в некоторых случаях оказываются гораздо продуктивнее классических.

Существует несколько платформ, на базе которых разрабатываются квантовые компьютеры. Основные - это сверхпроводящие квантовые кубиты и холодные атомы в оптических ловушках.

Самой сложной программируемой универсальной системой до сегодняшнего дня был компьютер на 17 сверхпроводящих кубитах, разработанный IBM.

Авторы новой работы улучшили результат в три раза, создав компьютер на холодных атомах, удерживаемых оптическими пинцетами. Отмечается, что новая машина - это полностью программируемый 51-кубитный квантовый компьютер.

Работоспособность системы ученые проверили парой экспериментов: вычислением поведения сложной системы, состоящей из большого числа связанных частиц с помощью квантового и классического компьютера.

Авторы отмечают, что такие задачи чрезвычайно сложны и практически нерешаемы для традиционных систем.


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