В Латвии разработана первая в Балтии интернет-платформа для торговли зерном «AgroPlatforma», функциональность и возможности которой являются новым подходом к работе в сельском хозяйстве, сообщил агентству ЛЕТА член правления «AgroPlatforma» Юрис Казулис.

Благодаря платформе зерно можно будет продавать в еще больших объемах, чем сих пор - разработчики «AgroPlatforma» ожидают, что она увеличит суммарный оборот отрасли на 15%, а также придаст положительный импульс в целом.

«Давно работая в отрасли, мы чувствовали, что постоянно теряются время и деньги, так как одна сделка по продаже зерна, как правило, требует невероятно много времени и усилий», - рассказал представитель «AgroPlatforma» Гатис Берзиньш. Также при заключении сделок возможны различные риски и ошибки как со стороны фермеров, так и со стороны покупателей зерна, добавил он.

Для фермеров и покупателей зерна заключение сделок через «AgroPlatformа» позволит уменьшить затраты, сделки станут более быстрыми, прозрачными и надежными. Платформа также пополнит официальную государственную статистику, потому что вся информация о сделках будет храниться в ее базе данных.