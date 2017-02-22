Астрономы обнаружили признаки жизни на экзопланете вблизи Альфы Центавра

На расстоянии 6,6 светового года от Земли обнаружена экзопланета с признаками жизни, сообщили астрономы. Если данные подтвердятся с помощью дополнительных наблюдений с помощью космических телескопов и хзондов, то этот объект станет самым близким к Солнечной системе обитаемым миром.

В 2016 году исследователи с помощью инфракрасного телескопа увидели две несостоявшихся звезды – так называемые коричневые карлики. Они расположены дальше звезды Бернарда, но ближе к Альфе Центавра.

Систему с коричневыми карликами и экзопланетой назвали Luhman 16AB. Ученые установили, что

каждый коричневый карлик имеет вес, сопоставимый с 30-50 массами Юпитера.

Период их вращения вокруг друга друга составляет 20 лет.

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Между этими звездами находится экзопланета, на которой возможно присутствует жизнь, передает Svopi.

Как сообщалось в начале февраля 2017 года, экзопланета Proxima b, которую поначалу называли «второй Землей», оказалась не пригодна для жизни. Proxima b испытывает воздействие потоков звездной энергии каждые два часа. Следовательно, она полностью потеряла кислород в течение 10 млн лет.

Ранее исследователи были настроены более оптимистчно. Они утверждали, что на экзопланете есть лед, облака и растения. Рroxima b является ближайшей к Земле экзопланетой, которая была открыта в 2016 году с помощью спектрального метода.

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