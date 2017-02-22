NASA обнаружило 7 планет, похожих на Землю: 3 из них могут быть обитаемы

 

Фото: AP/Scanpix

Специалисты NASA обнаружили сразу семь аналогов планеты Земля вокруг открытой недавно звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Эти небесные тела и размером, и массой схожи с Землей. При этом три из семи планет находятся в центре «зоны жизни» и, предположительно, обладают водой и густой атмосферой.

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О сенсационном открытии эксперты объявили во время пресс-конференции, прямая трансляция которой была на официальном сайте NASA. Кроме того, о прорывном открытии астрономов был опубликован материал в научном журнале Nature.

«Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни», - подчеркнули в NASA, комментируя открытие планет в звездной системе TRAPPIST-1, удаленной от Земли на 40 световых лет.

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