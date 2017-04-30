Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

Американская компания SpaceX менее чем за минуту до старта отложила запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником. Как сообщает SpaceX в своем Twitter, запуск отложили из-за проблемы с датчиком.
- SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником EchoStar 16 марта 2017 г.
- Посадку первой ступени ракеты Falcon 9 сняли с помощью дрона 20 февраля 2017 г.
- SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 19 февраля 2017 г.
- Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 3 февраля 2017 г.
- SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 14 января 2017 г.
Следующий запуск планируется на завтра, 1 мая, в 14.00. Старт ракеты-носителя был запланирован 30 апреля со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал.
Ракета должна была вывести на орбиту груз под названием NROL-76. О том, что внутри него, не разглашается, так как спутник будет работать на разведывательные службы.
Webcast of Falcon 9 launch now live → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/jrU3GTfUjS— SpaceX (@SpaceX) April 30, 2017
При этом для SpaceX это первый запуск военного назначения.Еще по этой теме