Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

Американская компания SpaceX менее чем за минуту до старта отложила запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником. Как сообщает SpaceX в своем Twitter, запуск отложили из-за проблемы с датчиком.

Следующий запуск планируется на завтра, 1 мая, в 14.00. Старт ракеты-носителя был запланирован 30 апреля со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал.

Ракета должна была вывести на орбиту груз под названием NROL-76. О том, что внутри него, не разглашается, так как спутник будет работать на разведывательные службы.

Реклама

Twitter

Webcast of Falcon 9 launch now live → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/jrU3GTfUjS— SpaceX (@SpaceX) April 30, 2017

При этом для SpaceX это первый запуск военного назначения.

Еще по этой теме