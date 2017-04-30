Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская компания SpaceX менее чем за минуту до старта отложила запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником. Как сообщает SpaceX в своем Twitter, запуск отложили из-за проблемы с датчиком.

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Следующий запуск планируется на завтра, 1 мая, в 14.00. Старт ракеты-носителя был запланирован 30 апреля со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал.

Ракета должна была вывести на орбиту груз под названием NROL-76. О том, что внутри него, не разглашается, так как спутник будет работать на разведывательные службы.

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При этом для SpaceX это первый запуск военного назначения.

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