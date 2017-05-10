SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

SpaceX успешно испытала ракету тяжелого класса Falcon Heavy. В следующем году она должна вывести на орбиту грузовик Dragon 2 с космическими туристами. Миссия должна будет совершить недельный полет вокруг Луны.

«На прошлой неделе на нашем заводе по разработке ракет McGregor был проведен первый тест на огнестойкость центральной части Falcon Heavy», — сообщается в Twitter американской компании.

Twitter

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG— SpaceX (@SpaceX) 9 мая 2017 г.

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После ввода в эксплуатацию Falcon Heavy должна стать самой мощной ракетой в мире. Она способна поднимать на низкую околоземную орбиту 63 тонны. Стоимость ракеты оценивается в $90 млн.

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