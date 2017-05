SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

«На прошлой неделе на нашем заводе по разработке ракет McGregor был проведен первый тест на огнестойкость центральной части Falcon Heavy», — сообщается в Twitter американской компании.

Twitter

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG— SpaceX (@SpaceX) 9 мая 2017 г.