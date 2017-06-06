Эксперты доказали существование на Марсе океана

Горы на Марсе
 

Горы на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Группа ученых из Университета Северного Иллинойса составила карту Марса, покрытого водой. По расчетам исследователей, Красная планета имела в 10 раз больше воды, нежели принято было считать ранее, передает Phys.org.

В ходе работы ученые установили количество воды, которое необходимо для образования сети древних долин Марса. В ходе расчетов они использовали данные, полученные с помощью лазерного сканирования рельефа.

После тщательного анализа цифровой поверхности планеты эксперты оценили глубину долин, после чего оценили процессы эрозии.

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В итоге было установлено, что суммарное количество воды, которая создавала каналы, должно было превышать объем долин приблизительно в четыре тысячи раз. А такое возможно лишь при наличии на планете крупного океана.

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