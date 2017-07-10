В Китае начался 200-дневный эксперимент по «жизни на Луне»

В Китае стартовал очередной этап проекта «Юэгун-365», целью которого является подготовка к долгосрочной миссии на Луне.

Четыре китайских добровольца в воскресенье, 9 июля, вошли в закрытую, автономную лабораторию «Юэгун-1» («Лунный дворец-1»), моделирующую обстановку жизни в близких к лунным условиях, чтобы оставаться там в течение следующих 200 дней, сообщает телеканал CGTN.

Отмечается, что добровольцы сменили первую группу волонтеров, пробывшую в лаборатории 60 дней. После окончания нынешней вахты добровольцев вновь сменит первая группа, которая пробудет в лаборатории еще 105 дней до завершения 365-дневного эксперимента.

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Сама лаборатория находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров.

«Лунный дворец» состоит из основного модуля площадью в 42 квадратных метра, предназначенного для жизни волонтеров, и двух модулей площадью от 50 до 60 квадратных метров для выращивания растений.

В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, туалет, комната для переработки отходов и комната для животных. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.