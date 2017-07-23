На Google Street View появились панорамы с МКС

Фотографии с Международной космической станции появились на панорамах Google Street View. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Функция Google Street View дает пользователю возможность просматривать панорамы, привязанные к картам в Google Maps и Google Earth.

Обычно в Street View включены панорамы, снятые с дорог общего пользования, однако иногда в сервисе появляются снимки различных примечательных объектов.

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В этот раз коллекция панорам Google пополнилась фотографиями, сделанными на борту МКС бортинженером Томасом Песке.

На панорамах можно увидеть станцию и «погулять» по ней изнутри, заглянуть в жилые и рабочие модули и даже посмотреть на Землю из модуля Купол.

Примечательные объекты снабжены подсказками, кликнув на которые пользователь может прочитать дополнительную информацию о данном месте.