Рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус

Астероид размером с автобус пролетел 2 октября на сравнительно близком расстоянии от Земли. Как сообщает Space.com, угрозы для нашей планеты этот астероид не представлял.

«Астероид, которому дали наименование 2017 SX17, пролетел между Землей и Луной, на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты в 6.20 утра по восточному времени», - говорится в сообщении.

Этот астероид был обнаружен 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.

Астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров. Он уже изучен несколькими телескопами и наблюдательными кампаниями.

Напомним, огромный астероид Florence пролетел 1 сентября в 7 миллионах километров от Земли. Так близко к Земле столь крупные астероиды (диаметр небесного тела − 4,4 километра) еще не приближались.