Поток Геминиды: смотри сегодня на небо и не пропусти световое шоу!

Сегодняшний метеорный поток Геминиды будет виден во всех странах на Земле. Если вам доведется увидеть это световое шоу, знайте, что в небо сейчас смотрят миллионы таких же, как вы, людей.

Как отмечают специалисты, метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты.

И это будет последний звездопад в этом году – поток Геминиды. Наибольшая интенсивность звездопада придется в ночь с 13 на 14 декабря со скоростью около 1 минуты.

Большинство метеоров будет видно с полуночи до 4 часов утра 14 декабря. Отмечается, что лучший вид - из Северного полушария, а вот в Южном полушарии наблюдатели будут видеть меньше метеоритов.

Кстати эксперты NASA дают дельный совет: «Дайте вашим глазам время, чтобы приспособиться к темноте. Метеоры появляются по всему небу».