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НАСА испытало галактическую GPS

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

НАСА провело успешные испытания системы навигации, в которой используются рентгеновские сигналы пульсаров. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Эксперимент проводили с помощью аппарата NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), установленного на МКС. Устройство в течение двух дней в ноябре 2017 года следило за четырьмя пульсарами и на основе их сигналов определяло, в какой точке орбиты находится космическая станция.

Полученные координаты сравнили с информацией от GPS, оказалось, что NICER высчитывал положение МКС в пределах радиуса 16 километров.

Такой результат сохранялся в течение всего эксперимента.

Как отмечается в пресс-релизе НАСА, система GPS определяет местоположение с точностью до нескольких метров, но для космоса, где расстояние измеряется миллионами километров, такая точность не требуется. В агентстве рассчитывают добиться точности NICER в «сотни метров».

Пульсары — вращающиеся нейтронные звезды с сильным магнитным полем, источники радио- и рентгеновского излучения. Сигналы пульсаров приходят на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов.

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