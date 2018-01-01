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В конце марта Землю накроют магнитные бури

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Жителей Земли 28 и 31 марта ожидаютлегкие магнитные бури, а 29 и 30 - более сильные. Об этом сообщает Институт геофизики, передает Обозреватель.

В остальные дни геомагнитных нарушений не будет.

Терапевт-кардиолог Виктории Форосенко предупреждает, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Напомним, согласно прогнозу специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр Антистихия), несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.

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