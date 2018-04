Китайский «Небесный дворец» упадет на Землю в ночь на понедельник

Сайт Space.com сообщает, что «Тяньгун-1» завершит свое существование во время 16-часового интервала с вечера воскресенья до утра понедельника по московскому времени.

Отследить положение станции в реальном времени можно с помощью специального трекера. Для этого надо нажать кнопку с названием спутника - Tiangong-1.

Update: Earlier Today, at 7:30 p.m. EDT Target on Sunday Would Put The Space Station's Point of Descent Now Around Africa but it Still Remains Uncertain where It Will Crash.#Tiangong1💥 pic.twitter.com/3YvycrpPW2— ~Marietta️ (@MDavisbot) April 1, 2018