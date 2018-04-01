Китайский «Небесный дворец» упадет на Землю в ночь на понедельник

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец - 1») упадет на Землю в ночь на понедельник. Событие приковывает внимание специалистов, так как из-за дефицита информации точные параметры станции и ее траектории неизвестны. Если «Дворец» весом в 9 тонн не сгорит дотла в атмосфере, под удар может попасть и Россия. А если сгорит, на небе можно будет наблюдать яркую вспышку.

Сайт Space.com сообщает, что «Тяньгун-1» завершит свое существование во время 16-часового интервала с вечера воскресенья до утра понедельника по московскому времени.

Отследить положение станции в реальном времени можно с помощью специального трекера. Для этого надо нажать кнопку с названием спутника - Tiangong-1.

Update: Earlier Today, at 7:30 p.m. EDT Target on Sunday Would Put The Space Station's Point of Descent Now Around Africa but it Still Remains Uncertain where It Will Crash.#Tiangong1💥 pic.twitter.com/3YvycrpPW2— ~Marietta️ (@MDavisbot) April 1, 2018

По расчетам Европейского космического агентства, станция войдет в атмосферу вскоре после полуночи. Представитель ЕКА заявил The Sun, что если наблюдателям повезет и небо в месте снижения станции будет чистым, зрелище будет «весьма эффектным».

«Тяньгун-1» («Небесный дворец - 1») - первая китайская космическая станция. Она была запущена в космос 29 сентября 2011 года. Китай благодаря этому стал третьей державой после России и США, построившей и запустившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей «Шэньчжоу» как в грузовом, так и в пилотируемом вариантах.

К «Тяньгун-1» было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян. В конце марта 2016 года «Тяньгун-1» прекратила работу. Китайские власти признали, что потеряли контроль над станцией.