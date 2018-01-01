Землю накроет мощная магнитная буря

В конце июля, 21 и 29 числа, на Землю обрушится магнитная буря силой в два балла. Метеочувствительные люди могут ощущать слабость, головокружение, перепады настроения.

На Землю в конце июля обрушится буря силой 2 балла. Об этом свидетельствуют данные Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет УНН в субботу, 14 июля.

Отмечается, что с вечера пятницы, 13 июля, до трех часов ночи 14 числа продержалась сильная солнечная активность.

Для метеочувствительных людей такие колебания ощутимы: возможны слабость, головокружение, перепады настроение. Также плохое самочувствие в целом.

Более мощная магнитная буря ожидается 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять 2 балла.