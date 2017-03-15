В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

 

Фото: AP/Scanpix

Польские психологи провели аналог эксперимента Милгрэма, предполагающий причинение физической боли людям как часть должностных обязанностей. Специалисты полагали, что их современники не способны на подобные действия. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты набрали группу из 80 участников с равным числом мужчин и женщин возрастом от 18 до 69 лет. Половине подопытных предлагалось за вознаграждение причинить физическую боль (воздействие электрическим током) другому участнику, для этого предполагалось использовать десять кнопок, в зависимости от силы воздействия.

Примерно 90 процентов участников оказались готовы пойти на эксперимент.

Однако если жертвой становилась женщина, число согласий уменьшалось. Авторы отмечают, что в действительности никто из участников не подвергался ударам тока.

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Прообразом для эксперимента польских ученых является опыт психолога Стэнли Милгрэма из Йельского университета (США), проведенный более полувека назад. Целью работы ученого являлось выявление границ следования авторитетам и выяснение причин, по которым граждане нацистской Германии не сопротивлялись насилию властей, совершаемому в отношении других людей.


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