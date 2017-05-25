Китайские и турецкие ученые заявляют, что нашли обломки Ноева ковчега.

Фрагменты были найдены на высоте 400 метров над уровнем моря на горе Арарат. Углеродный анализ показал, что возраст предполагаемых фрагментов судна, выстроенного библейскием Ноем, около 4800 лет.

По данным The Daily Express, ковчег скрыт толстым слоем вулканической породы и снега. На горе удалось обнаружить куски древесины, которые, предположительно, служили строительным материалом. Кроме того, неподалеку от находки в земле нашлись 20-метровые деревянные конструкции, напоминающие дверные проемы с лестницами.

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«Это не 100%, что это Ноев ковчег, — сказал один из участников раскопок. — Но мы думаем, вероятность составляет 99,9%».

Скептики отрицают библейскую историю о ковчеге. По их словам, нет геологических доказательств того, что большое наводнение — «всемирный потоп» — имело место, не говоря уже о гигантской лодке.

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