Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: JOSEPH EID / AFP

Китайские и турецкие ученые заявляют, что нашли обломки Ноева ковчега.

Еще по этой теме

Фрагменты были найдены на высоте 400 метров над уровнем моря на горе Арарат. Углеродный анализ показал, что возраст предполагаемых фрагментов судна, выстроенного библейскием Ноем, около 4800 лет.

По данным The Daily Express, ковчег скрыт толстым слоем вулканической породы и снега. На горе удалось обнаружить куски древесины, которые, предположительно, служили строительным материалом. Кроме того, неподалеку от находки в земле нашлись 20-метровые деревянные конструкции, напоминающие дверные проемы с лестницами.

Реклама

«Это не 100%, что это Ноев ковчег, — сказал один из участников раскопок. — Но мы думаем, вероятность составляет 99,9%».

Скептики отрицают библейскую историю о ковчеге. По их словам, нет геологических доказательств того, что большое наводнение — «всемирный потоп» — имело место, не говоря уже о гигантской лодке.

Еще по этой теме
Расшифровка таблички пролила свет на тайну Ноева Ковчега

Расшифровка таблички пролила свет на тайну Ноева Ковчега

Ноев ковчег действительно мог спасти все живое на земле

Ноев ковчег действительно мог спасти все живое на земле


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR

reklama.vesti.lv

Хорошо устроились: День работают, полгода получают пособие Новости

Хорошо устроились: День работают, полгода получают пособие

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан Wo&Men

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан

Видео: как происходят махинации с кассовыми аппаратами Новости

Видео: как происходят махинации с кассовыми аппаратами

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 