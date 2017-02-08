Большой не значит сильный. Проблемы армии США

Американские солдаты
 

Американские солдаты. Фото: RIA Novosti/Scanpix

США обладают самыми мощными вооруженными силами в мире. Америка на свою оборону тратит больше, чем несколько стран вместе взятых, - 622 миллиарда долларов.

Но в последние пять лет оборонный бюджет США сократился на 25 процентов и это привело к резкому снижению боеспособности американских вооруженных сил.

Накануне стало известно, что 62 процента палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. Причиной этого назвали дефицит средств на ремонт.

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Корреспондент.net решил разобраться в проблемах американской армии.

Устаревшие самолеты

National Interest пишет, что корпус морской пехоты снимает запчасти с переданных в музеи самолетов, чтобы поддерживать в нормальном состоянии свои F-18. Отмечается, что только примерно 30 процентов этих истребителей готовы к полетам.

Кроме того, из положенных 30 часов в месяц пилоты самолетов корпуса морской пехоты проводят за штурвалом всего четыре часа в месяц.

Похожая ситуация и с другими самолетами. Американские ВВС снимают детали с одних истребителей F-16, чтобы другие такие же самолеты могли продолжать летать.

Для поддержания рабочего состояния бомбардировщиков В-1 приходится заимствовать запчасти из музеев. Половина эскадрилий ВВС не готовы к боевым действиям.

Стратегические бомбардировщики В-52, состоящие на вооружении, в среднем были произведены 53 года назад. В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.

Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2030 года.

В начале прошлого месяца стало известно, что во время учебного полета у B-52 отвалился двигатель.

Стоит также отметить, что число крупных авиакатастроф с участием самолетов и вертолетов корпуса морской пехоты почти в два раза превышает средний показатель десятилетней давности.

К примеру, в начале прошлого лета за один день разбилось два истребителя. F-18 упал в районе города Нэшвилл и F-16 разбился в штате Колорадо.

Предыдущая администрация Белого дома планировала, что количество действующих истребительных эскадрилий сократится с 46 в 2001 году до 26 в 2019 году, а число боевых бомбардировщиков уменьшается с 112 до 96.

Кроме того, единый ударный истребитель F-35 является важной частью планов по модернизации ВВС, корпуса морской пехоты и ВМС. Однако из-за сокращений бюджета Пентагон был вынужден сократить запланированный объем закупок.

Если в 2013 году он планировал закупку 42 самолетов F-35 на 2015 год, то теперь фигурирует цифра 34 самолета.

Теперь же президент США Дональд Трамп. Он критиковал этот проект и Lockheed Martin согласилась пойти на уступки и готова продать 90 единиц F-35 за девять миллиардов долларов.

Сенатор Джон Маккейн называет проект трагичным и скандальным. Он отметил, что программа разработки и производства F-35 является самой масштабной и дорогостоящей за всю историю Минобороны США, но результаты неудовлетворительны.

Нехватка кораблей

Самое заметное изменение в военно-морских силах - это сокращение десантных кораблей - с 41 в 2001 году до 31 в 2019 году.

Но проблема не только в количестве. Преподаватель стратегии военно-морского колледжа США Джеймс Холмс говорит, в анализе региональных военных балансов за отправную точку часто принимается посылка о том, что американские ВМС будут в полном составе противостоять ВМС противника (которые тоже выступят в полном составе).

Он говорит, что части ВМС США придется противостоять совокупной военной мощи ВМС, ВВС противника, а иногда и сухопутных войск.

Например, базирующийся в Японии 7-й флот в количестве 60-70 боевых кораблей может столкнуться с ВМС Народно-освободительной армии Китая, с боевыми самолетами китайских ВВС, способных действовать на море, а также со 2-м артиллерийским корпусом НОАК, в составе которого имеются противокорабельные баллистические ракеты.

Таким образом американский флот просто не подпустят к китайским берегам, делает вывод Холмс.

По его словам, проблема ВМС также заключается в тех, кто решает, какое строительство финансировать, сколько и каких кораблей заказывать и как их распределять в составе флота.

Отметим, что США построили Zumwalt - крупнейший в мире эскадренный эсминец с полным водоизмещением около 15 тысяч тонн и скоростью до 30 узлов. Его стоимость - 4,4 млрд долларов.

Но поломку на нем нашли еще до того, как он вышел с верфи. Позже во время прохождения через Панамский канал из строя вышли теплообменники в силовой установке корабля, которая питает ряд его систем, включая вооружение и датчики.

Сухопутные войска не готовы к бою

Основа и главная сила любой армии - это люди. Но на данный момент только треть бригад армии США готовы к бою.

В настоящее время сухопутные войска сокращены до самой малой со времен кануна Второй мировой войны численности. Но проблемы не только в численности, но и в отсутствии достаточной боевой подготовки.

Один из высокопоставленных армейских генералов заявил, что, если бы началась война, Армия столкнулась бы «с серьезным военным риском».

Если в конце холодной войны в армии США на действительной службе состояло 770 тысяч военнослужащих, то к сентябрю 2001 года их число сократилась до 481 тысячи.

Затем из-за конфликтов в Ираке и Афганистане ее численность была увеличена на 90 тысяч военнослужащих. Но США сокращают оборонный бюджет и количество военных тоже уменьшается.

Совсем недавно численность армии сократилась по сравнению с тем, что было во время терактов 11 сентября (и в течение ближайших нескольких лет планируется сократить еще 30 тысяч человек).

В середине прошлого года заместитель начальника штаба армии США генерал Дэниел Эллин говорил, что из-за бюджетных сокращений армии приходится выбирать между боеготовностью (подготовкой войск и содержанием техники в исправности) и модернизацией (приобретением новой техники для повышения потенциала).

Эллин также пояснил, что сегодня около 100 тысяч военнослужащих не могут быть направлены в зону боевых действий.

Это означает, что в армии на действительной службе состоят около 380 тысяч военнослужащих, которых можно задействовать в боевых операциях. И около 162 тысяч из них в настоящее время обеспечивают поддержку военных операций.

По сути, почти половина армии США, готовой к боевому развертыванию, сегодня уже задействована в операциях. Это означает, что способность американской армии реагировать на новый кризис довольно невелика.

Конгресс не дает развиваться

Хотя Америка и обладают самой эффективной с точки зрения участия в боевых операциях профессиональной армией за всю свою историю, но ее боеготовность оставляет желать лучшего, численность вооруженных сил снижена до минимума, а столь необходимые инициативы модернизации не финансируются.

Как мы уже выяснили, самое серьезное препятствие для американской армии - сокращение объемов закупок, из-за которого впустую теряются огромные деньги, а принятие на вооружение новой техники на годы отстает от графика.

Причина заключается в том, что Конгресс с большей готовностью идет на урезание закупок новой техники для армии, нежели на списание и ликвидацию старой.

Заместитель министра обороны США по закупкам и технологиям Фрэнк Кендалл говорил о своей обеспокоенности из-за ослабления технического превосходства и перспектив США.

«С момента окончания холодной войны прошло 20 лет, и в США появилось своего рода исходное допущение, что мы в военно-техническом плане превосходим всех. Я не думаю, что это правильное и безопасное допущение. На самом деле, я считаю, что мы относимся к этому слишком благодушно, а в последние десять лет отвлеклись на борьбу с партизанами и террористами», - говорил он.

Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Локлир недавно подтвердил эту точку зрения, отметив: «Наше традиционное относительное доминирование, которое существовало у нас долгое время, постепенно уменьшается, и в этом нет сомнений».

От чего отказались США

От производства таких систем как: истребитель F-22, транспортный самолет С-17, крейсер CG (X), запасной двигатель для F-136, боевой поисково-спасательный вертолет для ВВС, президентский вертолет VH-71, а также от программы сухопутных войск Future Combat Systems.

Среди других известных программ последних лет, которые были остановлены или сокращены, вертолет Comanche, разведывательный самолет EP-X, самоходная гаубица Crusader, амфибийная боевая машина Expeditionary Fighting Vehicle, мини-субмарина для доставки морского спецназа ASDS и транспортный самолет C-27J.

Была отменена разработка боевого оснащения для противоракет с несколькими боеголовками кинетического перехвата Multiple Kill Vehicle, перехватчика Kinetic Energy Interceptor, самолета-носителя лазерного оружия Airborne Laser, закрыта программа ПРО театра военных действий ВМС и программа инфракрасного наблюдения земной поверхности третьего поколения.

Точно так же под нож сокращений попали многие спутниковые системы. Сокращению и ликвидации подвергаются даже системы поменьше, включая самолет-разведчик для сухопутных войск Aerial Common Sensor, систему звуковой разведки для ВМС Advanced Deployable System, систему высокоточного слежения Precision Tracking Space Sensor и мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности Surface-Launched Advanced Medium Range Air-to-Air Missile.

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