Россия испытала в Сирии 162 образца нового оружия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Во время операции в Сирии Россия испытала 162 образца нового и модернизированного оружия. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил на «правчасе» в Госдуме глава Минобороны Сергей Шойгу.

При этом, по его словам, 10 из них не подтвердили свои характеристики. «Более того, они несли опасность и угрозу тем, кто его применял», — отметил министр.

В частности, ВМФ получил боевой опыт использования авианосной группы. Так, с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии было выполнено более 100 ночных вылетов.

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Напомним, ранее сообщалось о двух палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К, которые упали в море.

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