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Facebook заблокировал 200 приложений из-за скандала со слежкой

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Социальная сеть Facebook приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным большого количества пользовательских данных. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Reuters.

Указано, что это сделано в рамках расследования возможного злоупотребления данными пользователей, начатого после скандала с Cambridge Analytica.

Как известно, в марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за утечки данных пользователей соцсети. Как выяснилось, аналитическая компания Cambridge Analytica получила данные более 50 млн пользователей социальной сети и могла использовать данную информацию для политической рекламы.

Глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и обещал, что все программы, которые имели доступ к большому объему данных, будут тщательно исследованы.

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