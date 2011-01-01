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Суд обязал Samsung выплатить Apple 539 миллионов долларов

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Суд в Калифорнии обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple 539 миллионов долларов за нарушение патентов, сообщает Bloomberg.

Было установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов, – речь идет о закругленных углах телефонов, об установленном по периметру передней панели ободке и о сетке значков приложений на экране.

Samsung также нарушила два патента, защищающие принципы работы устройства.

Защита компании планирует обжаловать решение суда.

Напомним, судебное разбирательство двух компаний началось в 2011 году. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд США. Южнокорейскую компанию сочли виновной в нарушении патентов Apple на несколько популярных функций iPhone. Тогда Samsung обязали выплатить конкуренту 119,6 миллиона долларов.

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