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«Гиганты» в воздухе: самые впечатляющие грузовые самолеты в мире

Русский TVNET
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Boeing 747 Dreamlifter | Фото: AP/ScanPix

Мы привыкли видеть на полках магазинов товары со всех уголков планеты, но редко задумываемся, как именно к нам попадают собранные в Китае смартфоны или, например, ароматный бразильский кофе. Международные торговые команды используют грузовые самолеты, как маленькие, так и огромные, будто из научно-фантастических фильмов. CNN собрал самые впечатляющие грузовые самолеты, которые могут доставлять грузы практически в любую точку мира.

1

Airbus Beluga
2

Boeing 747 Dreamlifter
3

Antonov An-124 «Ruslan»
4

Antonov An-225 «Mriya»
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