«Гиганты» в воздухе: самые впечатляющие грузовые самолеты в мире

Мы привыкли видеть на полках магазинов товары со всех уголков планеты, но редко задумываемся, как именно к нам попадают собранные в Китае смартфоны или, например, ароматный бразильский кофе. Международные торговые команды используют грузовые самолеты, как маленькие, так и огромные, будто из научно-фантастических фильмов. CNN собрал самые впечатляющие грузовые самолеты, которые могут доставлять грузы практически в любую точку мира.