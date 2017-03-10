В Москве 21-летнего местного жителя едва не убил iPhone. Молодого человека ударило током во время разговора по телефону. В момент происшествия сотовый стоял на подзарядке, сообщает life.ru.
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Предположительно, причиной ЧП стала неисправность гаджета: у iPhone была разбита передняя панель.
Пострадавший находится в реанимации.
У него диагностированы электротравма и многочисленные ожоги, а также повреждение центральной нервной системы.