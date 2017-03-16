Samsung бросает вызов iPhone: корейцы сделали первый гибкий складной смартфон

Если вам нравится идея пользоваться смартфоном с максимально большим экраном, который при этом легко помещался бы в кармане или миниатюрной дамской сумочке - возможно, совсем скоро Samsung осуществит вашу мечту.
Samsung выпустит новый телефон, который складывается пополам, будто ноутбук, и это выглядит потрясающе!
Youtube
Ранее уже сообщалось, что компания Apple намерена оснастить будущий iPhone 8 изогнутым дисплеем. При этом он будет отличаться от дисплеев смартфонов южнокорейского конкурента Samsung более мягким изгибом, передает Nikkei Asian Review.