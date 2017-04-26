В Сети появилось концептуальное видео с будущим iPhone 8, созданное дизайнерами Thiago M Duarte и Ran Avni. В видео учтены последние утечки и слухи о смартфоне, а также детали чертежей, не так давно обнародованные в интернет-пространстве.

В частности, гаджет, продемонстрированный в ролике, имеет экран от края до края, «невидимую» фронтальную камеру и корпус из стекла, которой предположительно получит.

Youtube

Реклама

Заодно в видео показано, что может представлять собой нашумевший OLED-экран новинки, который должен стать одним из главных ее достоинств.

Еще по этой теме