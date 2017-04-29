200 км/ч под землей: Маск показал, как будет работать тоннель под Лос-Анджелесом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск впервые продемонстрировал, как будет работать его тоннель под Лос-Анджелесом. Изображения показали на конференции TED, а видео появилось на YouTube-канале компании Маска Boring.

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Маск рассказал, что согласно плану автомобили будут перемещаться по тоннелю на специальных платформах, которые заберут машину прямо с улицы. Платформы будут работать на электрической тяге и смогут развивать скорость до 130 миль в час (200 км/ч) — этого хватит для доставки машины из Вествуда (пригород Лос-Анджелеса) до центра города.

Видео

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Также сотрудник SpaceX опубликовал в Instagram снимок первого бурильного аппарата компании Илона Маска The Boring Company. Он будет использован для рытья подземных тоннелей в Лос-Анджелесе. После того как снимок опубликовало издание Business Insider, сотрудник SpaceX закрыл свой аккаунт в Instagram.

The Boring Company начала строить тоннель под Лос-Анджелесом в начале 2017 года, а в апреле появилось первое фото с места строительства. Илон Маск впервые рассказал о начале строительства тоннеля 31 января 2017 года. Тогда он упомянул подготовку тестовой траншеи длиной 15 метров и глубиной 4,5 метра. Маск признался, что «понятия не имеет, что делает».

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