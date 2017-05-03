Apple сообщила о снижении продаж iPhone из-за слухов

Американская компания Apple сообщила о снижении объемов продаж своих смартфонов iPhone на фоне роста общей выручки. Согласно финансовому отчету компании, во втором квартале 2017 финансового года (совпадает с I кварталом 2017-го) к 1 апреля было продано около 50,8 млн смартфонов.

При этом общая выручка компании по итогам первого квартала 2017 года составила 52,9 млрд долларов, а чистая прибыль - 11 млрд, говорится в отчете.

За предыдущий квартал Apple удалось реализовать 51,2 млн iPhone, а показатели по прибыли - 50,6 млрд и 10,5 млрд соответственно.

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Глава Apple Тим Кук объяснил снижение покупательского спроса на эти гаджеты большим количеством слухов о будущих продуктах,

что приводит к потере интереса к уже существующим, передает CNBC.

Несмотря на падение количества проданных iPhone, выручка от них выросла на 1%. По словам Кука, результаты iPhone 7 Plus с двумя камерами значительно превысили ожидания, отмечает Vc.ru. Вместе с тем продажи iPad упали на 13% (до 8,9 млн штук за квартал), показатель компьютеров Mac вырос на 4% (до 4,2 млн штук).

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