Asus выпустила свой «МасBook» за 700 долларов

Компания Asus представила новый ноутбук VivoBook S510, который по замыслу производителей может заменить MacBook. Новинка отличается хорошей производительностью, при этом имеет компактные размеры и более умеренную цену, нежели у продукта Apple. Стоимость устройства составит 700 долларов, передает Hot Hardware.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 7-го поколения, дисплеем 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей, а также 8 ГБ оперативной памяти.

Новинка получила металлический корпус, толщина которого менее 18 миллиметров. При этом вес ноутбука составляет 1,7 килограммов. Работает гаджет под управлением операционной системы ОС Windows 10.

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По части других характеристик известно, что объем памяти новинки составит 1 ТБ, она также получила порты USB-C и HDMI, разъема для наушников, дактилоскопический датчик и клавиатуру с подсветкой.