В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

Фонтан на уице Йомас в Юрмале
 

Фонтан на уице Йомас в Юрмале. Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

Машина K5 выполняла функции патрульного в жилом комплексе в Вашингтон-Харбор.

В США робот K5 «утопился» в фонтане во время выполнения обязанностей патрульного в жилом комплексе Вашингтон-Харбор, передает CNet. Представитель компании-производителя робота Knightscope Стейси Дин Стивенс прокомментировала инцидент, отметив, что ведется расследование.

Издание сообщает, что по имеющейся информации, никто не сталкивал робота в воду. Также не было пострадавших.

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«Инцидент показал, какие улучшения необходимы, что в дальнейшем позволит использовать роботов для обеспечения безопасности арендаторов и жителей», - заявила Стивенс.

Один из сотрудников офиса, вблизи которого случился инцидент, прокомментировал ситуацию с юмором, назвав робота самоубийцей.

Известно, что робот того же производителя уже получил однажды дурную славу, сбив в торговом центре 16-месячного ребенка.

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