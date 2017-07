В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

В США робот K5 «утопился» в фонтане во время выполнения обязанностей патрульного в жилом комплексе Вашингтон-Харбор, передает CNet. Представитель компании-производителя робота Knightscope Стейси Дин Стивенс прокомментировала инцидент, отметив, что ведется расследование.

Издание сообщает, что по имеющейся информации, никто не сталкивал робота в воду. Также не было пострадавших.

Twitter

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.