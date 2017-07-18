В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

Машина K5 выполняла функции патрульного в жилом комплексе в Вашингтон-Харбор.

В США робот K5 «утопился» в фонтане во время выполнения обязанностей патрульного в жилом комплексе Вашингтон-Харбор, передает CNet. Представитель компании-производителя робота Knightscope Стейси Дин Стивенс прокомментировала инцидент, отметив, что ведется расследование.

Издание сообщает, что по имеющейся информации, никто не сталкивал робота в воду. Также не было пострадавших.

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Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.

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It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w— Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 июля 2017 г.

«Инцидент показал, какие улучшения необходимы, что в дальнейшем позволит использовать роботов для обеспечения безопасности арендаторов и жителей», - заявила Стивенс.

Один из сотрудников офиса, вблизи которого случился инцидент, прокомментировал ситуацию с юмором, назвав робота самоубийцей.

Известно, что робот того же производителя уже получил однажды дурную славу, сбив в торговом центре 16-месячного ребенка.

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